Горячие клавиши SketchUP

SketchUp – программа для моделирования трехмерный объектов, например, зданий, мебели, интерьера. Является профессиональным продуктом. Если вы только начинаете работать с программой, рекомендуем запомнить основные горячие клавиши в Google SketchUp для продуктивной работы.

Работать мышкой и клавиатурой намного удобнее и быстрее, это позволяет выполнять рутинные задачи мгновенно, не отвлекаясь от самой работы. Мы подобрали полный список комбинаций быстрых клавиш для Google SketchUp. Запоминать все нет необходимости, полезно знать только те, которые относятся к вашей работе.