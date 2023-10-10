Горячие клавиши SketchUP

SketchUp – программа для моделирования трехмерный объектов, например, зданий, мебели, интерьера. Является профессиональным продуктом. Если вы только начинаете работать с программой, рекомендуем запомнить основные горячие клавиши в Google SketchUp для продуктивной работы.
Работать мышкой и клавиатурой намного удобнее и быстрее, это позволяет выполнять рутинные задачи мгновенно, не отвлекаясь от самой работы. Мы подобрали полный список комбинаций быстрых клавиш для Google SketchUp. Запоминать все нет необходимости, полезно знать только те, которые относятся к вашей работе.
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Ctrl + O
|⌘ + O
|Открыть файл
|Ctrl + N
|⌘ + N
|Создать
|Ctrl + Shift + S
|⌘ + Shift + S
|Сохранить как
|Ctrl + Z
|⌘ + Z
|Отменить
|Ctrl + Y
|⌘ + Y
|Вернуть
|Shift + Delete
|Shift + Delete
|Вырезать
|Ctrl + C
|⌘ + C
|Копировать
|Ctrl + V
|⌘ + V
|Вставить
|Delete
|Delete
|Удалить
|Shift + V
|Shift + V
|Скрыть элемент
|Shift + A
|Shift + A
|Показать всё
|Прокрутка вверх
|Прокрутка вверх
|Предыдущая сцена
|Прокрутка вниз
|Прокрутка вниз
|Следующая сцена
|O
|O
|Вращение
|H
|H
|Панорама
|Y
|Y
|Ведение
|U
|U
|Угольник
|Ctrl + 1
|⌘ + 1
|Каркас
|Ctrl + 3
|⌘ + 3
|Затенение
|W
|W
|Многоугольник
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Ctrl + O
|⌘ + O
|Открыть файл
|Ctrl + N
|⌘ + N
|Создать
|Ctrl + S
|⌘ + S
|Сохранить
|Ctrl + Shift + S
|⌘ + Shift + S
|Сохранить как
|Ctrl + E
|⌘ + E
|Экспорт 2D графики
|Ctrl + P
|⌘ + P
|Печать
|Alt + F4
|Option + F4
|Выход
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Ctrl + Z
|⌘ + Z
|Отменить
|Ctrl + Y
|⌘ + Y
|Вернуть
|Shift + Delete
|Shift + Delete
|Вырезать
|Ctrl + C
|⌘ + C
|Копировать
|Ctrl + V
|⌘ + V
|Вставить
|Delete
|Delete
|Удалить
|Ctrl + A
|⌘ + A
|Выбрать всё
|Alt + T
|Option + T
|Удалить направляющие
|Shift + V
|Shift + V
|Скрыть элемент
|Shift + A
|Shift + A
|Показать всё
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|G
|G
|Создать компонент
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Прокрутка вверх
|Прокрутка вверх
|Предыдущая сцена
|Прокрутка вниз
|Прокрутка вниз
|Следующая сцена
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|O
|O
|Вращение
|H
|H
|Панорама
|Z
|Z
|Масштаб изображения
|I
|I
|Фотокупол
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|L
|L
|Линия
|A
|A
|Дуга по двум точкам
|R
|R
|Прямоугольник
|C
|C
|Круг
|Пробел
|Пробел
|Выбрать
|E
|E
|Ластик
|B
|B
|Заливка
|M
|M
|Переместить
|Q
|Q
|Повернуть
|S
|S
|Масштаб модели
|F
|F
|Сдвиг
|T
|T
|Рулетка
|Y
|Y
|Ведение
|U
|U
|Угольник
|X
|X
|Оси
|D
|D
|Размеры
|V
|V
|3D-текст
|N
|N
|Плоскость сечения
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Ctrl + 0
|⌘ + 0
|Рентген вкл / выкл
|Ctrl + 1
|⌘ + 1
|Каркас
|Ctrl + 2
|⌘ + 2
|Скрытая линия
|Ctrl + 3
|⌘ + 3
|Затенение
|Ctrl + 4
|⌘ + 4
|Затенение с текстурами
|Ctrl + 5
|⌘ + 5
|Монохромный
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|J
|J
|От руки
|W
|W
|Многоугольник
|Alt + A
|Option + A
|Дуга
|Ctrl + Alt + Shift + A
|⌘ + Option + Shift + A
|Дуга по трём точкам
|Alt + S
|Option + S
|Сектор
|Alt + R
|Option + R
|Повернутый прямоугольник
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Alt + M
|Option + M
|Данные модели
|Alt + L
|Option + L
|Показать / Скрыть окно
|Alt + O
|Option + O
|Управление окнами
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Ctrl + Shift + X
|⌘ + Shift + X
|Оси вкл / выкл
|Ctrl + Shift + T
|⌘ + Shift + T
|Направляющие вкл / выкл
|Ctrl + Shift + N
|⌘ + Shift + N
|Плоскость сечения вкл / выкл
|Ctrl + Shift + H
|⌘ + Shift + H
|Скрытая фигура вкл / выкл
|Alt + N
|Option + N
|Разрезы вкл / выкл
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Ctrl + Alt + Shift + M
|⌘ + Option + Shift + M
|Моделирование
|Ctrl + Alt + Shift + O
|⌘ + Option + Shift + O
|Оттиск
|Ctrl + Alt + Shift + P
|⌘ + Option + Shift + P
|Драпировка
|Ctrl + Alt + Shift + D
|⌘ + Option + Shift + D
|Добавить деталь
|Ctrl + Alt + Shift + R
|⌘ + Option + Shift + R
|Отразить ребро
|Windows
|MacOS
|Описание Править Отмена Сохранить и отправить
|Alt + 0
|Option + 0
|Из
|Alt + 1
|Option + 1
|Сверху
|Alt + 2
|Option + 2
|Снизу
|Alt + 3
|Option + 3
|Спереди
|Alt + 4
|Option + 4
|Сзади
|Alt + 5
|Option + 5
|Слева
|Alt + 6
|Option + 6
|Справа