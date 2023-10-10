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Горячие клавиши SketchUP

Windows MacOS

SketchUp – программа для моделирования трехмерный объектов, например, зданий, мебели, интерьера. Является профессиональным продуктом. Если вы только начинаете работать с программой, рекомендуем запомнить основные горячие клавиши в Google SketchUp для продуктивной работы.

Работать мышкой и клавиатурой намного удобнее и быстрее, это позволяет выполнять рутинные задачи мгновенно, не отвлекаясь от самой работы. Мы подобрали полный список комбинаций быстрых клавиш для Google SketchUp. Запоминать все нет необходимости, полезно знать только те, которые относятся к вашей работе.

Популярные

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Ctrl + O ⌘ + O Открыть файл
Ctrl + N ⌘ + N Создать
Ctrl + Shift + S ⌘ + Shift + S Сохранить как
Ctrl + Z ⌘ + Z Отменить
Ctrl + Y ⌘ + Y Вернуть
Shift + Delete Shift + Delete Вырезать
Ctrl + C ⌘ + C Копировать
Ctrl + V ⌘ + V Вставить
Delete Delete Удалить
Shift + V Shift + V Скрыть элемент
Shift + A Shift + A Показать всё
Прокрутка вверх Прокрутка вверх Предыдущая сцена
Прокрутка вниз Прокрутка вниз Следующая сцена
O O Вращение
H H Панорама
Y Y Ведение
U U Угольник
Ctrl + 1 ⌘ + 1 Каркас
Ctrl + 3 ⌘ + 3 Затенение
W W Многоугольник

Файл

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Ctrl + O ⌘ + O Открыть файл
Ctrl + N ⌘ + N Создать
Ctrl + S ⌘ + S Сохранить
Ctrl + Shift + S ⌘ + Shift + S Сохранить как
Ctrl + E ⌘ + E Экспорт 2D графики
Ctrl + P ⌘ + P Печать
Alt + F4 Option + F4 Выход

Редактирование

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Ctrl + Z ⌘ + Z Отменить
Ctrl + Y ⌘ + Y Вернуть
Shift + Delete Shift + Delete Вырезать
Ctrl + C ⌘ + C Копировать
Ctrl + V ⌘ + V Вставить
Delete Delete Удалить
Ctrl + A ⌘ + A Выбрать всё
Alt + T Option + T Удалить направляющие
Shift + V Shift + V Скрыть элемент
Shift + A Shift + A Показать всё

Компоненты

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
G G Создать компонент

Анимация

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Прокрутка вверх Прокрутка вверх Предыдущая сцена
Прокрутка вниз Прокрутка вниз Следующая сцена

Камера

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
O O Вращение
H H Панорама
Z Z Масштаб изображения
I I Фотокупол

Инструменты

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
L L Линия
A A Дуга по двум точкам
R R Прямоугольник
C C Круг
Пробел Пробел Выбрать
E E Ластик
B B Заливка
M M Переместить
Q Q Повернуть
S S Масштаб модели
F F Сдвиг
T T Рулетка
Y Y Ведение
U U Угольник
X X Оси
D D Размеры
V V 3D-текст
N N Плоскость сечения

Стиль грани

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Ctrl + 0 ⌘ + 0 Рентген вкл / выкл
Ctrl + 1 ⌘ + 1 Каркас
Ctrl + 2 ⌘ + 2 Скрытая линия
Ctrl + 3 ⌘ + 3 Затенение
Ctrl + 4 ⌘ + 4 Затенение с текстурами
Ctrl + 5 ⌘ + 5 Монохромный

Рисование

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
J J От руки
W W Многоугольник
Alt + A Option + A Дуга
Ctrl + Alt + Shift + A ⌘ + Option + Shift + A Дуга по трём точкам
Alt + S Option + S Сектор
Alt + R Option + R Повернутый прямоугольник

Окно

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Alt + M Option + M Данные модели
Alt + L Option + L Показать / Скрыть окно
Alt + O Option + O Управление окнами

Вид

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Ctrl + Shift + X ⌘ + Shift + X Оси вкл / выкл
Ctrl + Shift + T ⌘ + Shift + T Направляющие вкл / выкл
Ctrl + Shift + N ⌘ + Shift + N Плоскость сечения вкл / выкл
Ctrl + Shift + H ⌘ + Shift + H Скрытая фигура вкл / выкл
Alt + N Option + N Разрезы вкл / выкл

Песочница

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Ctrl + Alt + Shift + M ⌘ + Option + Shift + M Моделирование
Ctrl + Alt + Shift + O ⌘ + Option + Shift + O Оттиск
Ctrl + Alt + Shift + P ⌘ + Option + Shift + P Драпировка
Ctrl + Alt + Shift + D ⌘ + Option + Shift + D Добавить деталь
Ctrl + Alt + Shift + R ⌘ + Option + Shift + R Отразить ребро

Вид фигуры

Windows MacOS Описание Править Отмена Сохранить и отправить
Alt + 0 Option + 0 Из
Alt + 1 Option + 1 Сверху
Alt + 2 Option + 2 Снизу
Alt + 3 Option + 3 Спереди
Alt + 4 Option + 4 Сзади
Alt + 5 Option + 5 Слева
Alt + 6 Option + 6 Справа
~~~ Конец. Благодарим за просмотр. Добавить страницу в закладки CTRL + D ~~~
Дата изменения: 10.10.2023
Просмотров страницы: 167631
Источник
*Некоторые перечисленные клавиши могут не работать в старых версиях программы
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